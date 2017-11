New YorkDie starke Nachfrage nach Einzelhandelswerten hielt die Wall Street aber in Reichweite ihrer jüngsten Rekordhochs. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 notierten jeweils kaum verändert 23.549 Punkten, 6887 Zählern und 2602 Stellen.

Dagegen gewannen dank eines starken Auftakts beim US-Weihnachtsgeschäft die Aktien von Amazon am sogenannten Cyber Monday, an dem Online-Händler mit Sonderangeboten um Kunden werben, 2,3 Prozent. Sie waren mit 1213,41 Dollar so teuer wie noch nie. Die Papiere des Modehändlers Gap stiegen in der Spitze sogar um 3,9 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 30,81 Dollar.