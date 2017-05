New YorkDer Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Dienstag 0,2 Prozent im Minus bei 21.037 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 fiel ebenfalls 0,2 Prozent auf 2410 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,1 Prozent auf 6203 Stellen. Am Montag hatte die Wall Street wegen eines Feiertags geschlossen.

Ein Grund ist Händlern zufolge der fallende Ölpreis. Schwindende Hoffnungen auf ein Ende der Ölschwemme setzten dem Rohstoff zu. Neueste Konjunkturdaten würden sich die Anleger erst einmal genauer anschauen, sagte Chef-Marktstratege Peter Cardillo von First Standard Financial. US-Verbraucher haben zu Beginn des zweiten Quartals wieder mehr Geld ausgegeben. Der private Konsum stieg im April um 0,4 Prozent und damit so kräftig wie noch nie in diesem Jahr. Unsicherheiten über die politischen Turbulenzen in Washington sorgten jedoch weiter für Unruhe am Markt.