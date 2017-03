New YorkDie US-Börsen haben vor der mit Spannung erwarteten Kongress-Abstimmung über Änderungen an der Gesundheitsreform am Donnerstag mit leichten Abschlägen eröffnet. Händler hielt sich zurück, weil nicht klar war, ob Präsident Donald Trump bei seinem ersten großen Gesetzesvorhaben die notwendige Zustimmung aus den eigenen Reihen bekommen wird. Die Anleger sehen die Abstimmung auch als Test dafür, ob Trump seinen versprochenen Umbau des Staates - vor allem die angekündigte Steuerreform - überhaupt wird umsetzen können.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,1 Prozent tiefer bei 10.650 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 gab 0,1 Prozent nach auf 2346 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,2 Prozent auf 5811 Stellen.