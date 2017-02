New YorkApple und gute Daten vom US-Arbeitsmarkt haben am Mittwoch die Wall Street beflügelt. „Wenn so ein Schwergewicht wie Apple ermutigende Zahlen veröffentlicht, richten Investoren ihr Augenmerk auch wieder auf die Fundamentaldaten von Firmen“, sagte Analyst Andre Bakhos von Janlyn Capital. Mit Spannung warteten Anleger auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die im Handelsverlauf bekanntgegeben werden soll.

Mit einer Zinserhöhung wird auf der ersten Sitzung nach der Amteinführung von US-Präsident Donald Trump zwar nicht gerechnet. Investoren erhoffen sich aber Aufschlüsse über den weiteren Kurs der Zentralbank. Zur guten Stimmung trugen auch neue Arbeitsmarktdaten bei. Dem Arbeitsvermittler ADP zufolge lösten US-Firmen im Januar einen wahren Job-Boom aus. Es entstanden 246.000 neue Stellen.