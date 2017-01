New YorkQuartalsbilanzen von US-Großbanken haben zum Wochenschluss für Auftrieb an der Wall Street gesorgt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,3 Prozent im Plus bei 19.945 Punkten. Damit näherte er sich auch wieder der noch nie erreichten Marke von 20.000 Stellen. Der breiter gefasste S&P-500 stieg 0,3 Prozent auf 2276 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,4 Prozent auf 5570 Punkte.