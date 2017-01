New YorkDer Dow Jones hält seine historischen 20.000 Punkte. Kurz nach Handelsstart kletterte das Barometer um 0,1 Prozent auf das Rekordhoch von 20.082 Zähler, nachdem die Schwelle am Vortag erstmals übertroffen wurde. Beflügelt wurden die Kurse von positiven Geschäftsbilanzen.

„Dass es der Dow über 20.000 Zähler geschafft hat, geht zu einem Teil auf starke Gewinnergebnisse zurück“, sagte Analyst Peter Cardillo von First Standard Financial in New York. Bislang toppten 70 Prozent der Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Der breiter gefasste S&P-500 stieg 0,2 Prozent auf 2299 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,2 Prozent auf 5665 Stellen.