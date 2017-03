New YorkDie Wall Street hat sich am Donnerstag nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed weiterhin freundlich präsentiert. Der Dow-Jones-Index Industrial knüpfte im frühen Handel mit einem kleinen Plus von 0,2 Prozent an seine Kursgewinne vom Vortag an. Zeitweise erklomm der Weltbörsenleitindex die 21.000-Punkte-Marke, konnte sie aber weder durchbrechen noch halten. Bis zum Allzeithoch, dass zum Monatsanfang markiert wurde, fehlt ein knappes Prozent.

Der Markt zeigte sich weiterhin zufrieden damit, dass die Währungshüter die Erwartungen mit einer Erhöhung des Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte erfüllten, bei ihren Aussagen aber an dem bisher angepeilten Straffungstempo festhielten. „Eine weniger aggressive Fed war ganz klar die Botschaft, die die Märkte hören wollten und auf die sie entsprechend reagierten“, erläuterte Marktökonom Peter Cardillo vom Investmenthaus First Standard Financial. Die Notenbanker hoben erwartungsgemäß den Leitzins an und signalisierten zwei weitere Schritte in diesem Jahr. Zuvor war spekuliert worden, dass es noch drei zusätzliche Erhöhungen geben könnte.