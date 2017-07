New YorkNach dem Unabhängigkeitstag ist die Wall Street am Mittwoch leicht im Minus in den Handel zurückgekehrt. Wegen der andauernden politischen Unsicherheit nach dem Raketentest Nordkoreas und der Zurückhaltung vor dem am Abend erwarteten Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed hielt sich die Kaufbereitschaft aber in Grenzen.

Der Dow Jones Industrial pendelte im frühen Geschäft um den Schlusskurs vom Montag, als er bei 21.562 Punkten eine neue Rekordmarke gesetzt hatte. Zuletzt lag er knapp mit 0,2 Prozent im Minus bei 21.445 Punkten. Der marktbreite S&P-500-Index gab noch leichter um 0,1 Prozent auf 2427,60 Punkte nach.