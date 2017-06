New YorkDer Dow Jones startete am Freitag nahezu unverändert und lag zuletzt mit minus 0,19 Prozent bei 21.357 Zählern. Angesichts der unmittelbar bevorstehenden Veröffentlichung von Konjunkturdaten und der Unsicherheit über die weiteren Schritte der US-Notenbank ist das nicht verwunderlich. Sorgen bereiteten den Börsianern die Ölpreise, die erneut nachgaben. Deswegen geht die Furcht um, dass der Abwärtstrend Indiz für eine schwächelnde Weltkonjunktur ist. So kostete ein Barrel der US-Sorte WTI 42,59 Dollar und damit mehr als 20 Prozent weniger als noch zu Jahresbeginn.

Weitere Hinweise auf den Zustand der US-Wirtschaft gibt es um 16.00 Uhr MESZ, wenn Zahlen zum Immobilienmarkt veröffentlicht werden. Zudem steht der Markit-Einkaufsmanagerindex für die wichtige Dienstleistungsbranche an. Im Augenmerk der Anleger sind auch Auftritte der Fed-Vertreter Loretta Mester und Jerome Powell, die ebenfalls für Freitag geplant sind.