New YorkAnleger haben sich am Dienstag an der Wall Street kaum aus der Deckung gewagt. Der Dow Jones Industrial notierte zunächst 0,7 Prozent tiefer bei 20.761 Punkten. Am Montag hatte der US-Leitindex um 0,04 Prozent niedriger geschlossen.

Der S&P-500-Index fiel ebenfalls um 0,7 Prozent auf 2356 Zähler. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 verlor knapp ein Prozent.