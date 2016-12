New YorkKurz vor Heiligabend haben sich Investoren am US-Aktienmarkt zunächst zurückgehalten. „Die hochgesteckten Erwartungen einer Weihnachts-Rallye, die den Dow Jones auf die goldene Marke von 20.000 Punkten hieven könnte, könnte risikohungrige Investoren wieder anlocken“, sagte Analyst Lukman Otunuga vom Finanzhaus FXTM. Der Standardwerteindex Dow Jones trat in den ersten Handelsminuten am Freitag bei 19.918 Punkten auf der Stelle und blieb damit in Reichweite der noch nie erreichten 20.000er Marke. Der breiter S&P-500 und der Technologie-Index Nasdaq notierten ebenfalls kaum verändert.