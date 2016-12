New YorkDer Dow-Jones -Index notierte kurz nach Handelsstart mit 19.966 Punkten mit 0,4 Prozent im Plus und damit auf einem Allzeit-Hoch. Der S&P500 -Index lag mit 2270 Zählern 0,3 Prozent fester, der Nasdaq-Composite stieg um 0.4 Prozent auf 5480 Stellen. Die US-Anleger haben beim Dow die 20.000-Punkte-Marke im Visier, allerdings sorgten wohl auch der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin und das Attentat auf den russischen Botschafter in der Türkei für Zurückhaltung der Anleger.

„2016 endet mit tragischen Ereignissen in der Türkei und Deutschland“, sagte Analyst Hussein Sajed vom Finanzdienstleister FXTM. „Aber die Investoren sind so schnell darin geworden, schlechte Nachrichten zu verdauen.“ Das erkläre, warum die Finanzmärkte so stabil seien.