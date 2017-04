New YorkDie US-Börsen haben am Donnerstag auf Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zur Dollar-Stärke mit Kursverlusten reagiert. „Anleger sehen sich mit einem weiteren Tag der Marktunsicherheiten konfrontiert“, sagte Analyst Peter von First Standard Financial. Trump hatte dem „Wall Street Journal“ gesagt: „Ich glaube, dass unser Dollar zu stark wird.“ Diese Entwicklung schade der amerikanischen Wirtschaft.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,2 Prozent tiefer bei 20.542 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 verlor ebenfalls 0,2 Prozent auf 2339 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 0,1 Prozent auf 5828 Stellen nach.