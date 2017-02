New YorkIm Rampenlicht des heutigen Handels an den Börsen in New York standen Finanzwerte. Ihre Kurse stiegen wegen der Aussicht auf eine Abschwächung der Regulierung durch die neue Regierung.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte in den ersten Minuten 0,5 Prozent höher bei 19.989 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 stieg 0,4 Prozent auf 2290 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte 0,3 Prozent auf 5651 Stellen.