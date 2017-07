New YorkUnerwartet gute Arbeitsmarktdaten haben die US-Börsen am Freitag beflügelt. Unternehmen und Staat heuerten im Juni zusammen 222.000 neue Mitarbeiter an. Ökonomen hatten mit lediglich 179.000 gerechnet. Zudem entstanden in den beiden Vormonaten 47.000 Jobs mehr als bislang angenommen. "Die Zahlen sehen ziemlich stark aus", sagte der Chefanlagestratege vom Finanzhaus State Street Global Advisors, Michael Arone. Zudem gaben Kursgewinne bei den Technologiewerten Auftrieb.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte bis zum frühen Nachmittag in New York 0,4 Prozent auf 21.412 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P-500 gewann 0,6 Prozent auf 2425 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 1,1 Prozent auf 6155 Punkte.