New YorkAn den US-Börsen hat sich der Dow Jones-Index am Mittwoch nur wenig bewegt. Aktuelle Arbeitsmarktdaten fielen besser als erwartet aus und machten es wahrscheinlicher, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche die Zinsen anhebt. Entsprechend legten Banken-Aktien zu, weil sie von einem Zins-Schritt potenziell profitieren würden. Papiere von Firmen aus der Energie- und Immobilien-Branche, die tendenziell relativ hohe Dividenden zahlen und deshalb in einem Umfeld niedriger Zinsen als eher attraktiv gelten, gaben hingegen nach. Händler sagten zudem, nach der Kursrally der vergangenen Wochen seien US-Aktien inzwischen hoch bewertet und das sei ein Grund zur Vorsicht. Darüber hinaus sackte der Ölpreis um rund 3,5 Prozent ab, was die Anteilsscheine von Ölkonzernen wie Exxon und Chevron belastete.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag im Mittagshandel (Ortszeit) quasi unverändert vom Vortag bei 20.918 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 lag 0,1 Prozent höher bei 2370 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 0,4 Prozent auf 5856 Stellen.