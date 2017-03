New YorkDie US-Börsen sind zwei Tage vor der erwarteten Zinserhöhung wenig verändert in die neue Handelswoche gestartet. "Die Märkte scheinen vor der Fed-Entscheidung erst einmal abzuwarten", sagte der Geschäftsführer von Janlyn Capital, Andre Bakhos. "Auch wenn eine Zinserhöhung als ausgemacht gilt, gibt es immer noch Unsicherheit dahingehend, ob sich die Konjunktur so entwickelt wie von den Märkten erwartet." Die meisten Anleger sind sich sicher, dass die Notenbank Federal Reserve (Fed) am Mittwoch ihren Leitzins von derzeit 0,75 bis 1,00 Prozent erhöhen wird. Mit Spannung wird erwartet, ob Fed-Chefin Janet Yellen eine aggressivere Straffung der Geldpolitik in Aussicht stellen wird.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete unverändert bei 20.902 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 lag ebenfalls kaum verändert bei 2372 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg dagegen leicht um 0,1 Prozent auf 5867 Stellen.