New YorkZur Handelseröffnung an der New Yorker Börse haben die wichtigen US-Indizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 am Dienstag bis zu 0,3 Prozent verloren.

US-Senatoren wollen von dem entlassenen FBI-Chef James Comey unter anderem wissen, ob Präsident Donald Trump ihn gedrängt hat, die Ermittlungen wegen angeblicher Russland-Kontakte von Trumps Wahlkampfteam fallenzulassen. Sollte sich dieser Vorwurf erhärten, halten selbst republikanische Abgeordnete ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump für denkbar.