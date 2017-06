New YorkDie Wall Street ist mit Rekorden in die neue Woche gestartet. Sowohl Dow als auch S&P kamen schon im Frühhandel auf Bestmarken. Noch stärker kletterte der Technologiesektor: Die Nasdaq verpasste zwar mit 6227 Punkten eine neues Allzeithoch, stieg aber um 1,2 Prozent. Die wieder bessere Stimmung bei Tech-Titeln sorgte für Rückenwind am Gesamtmarkt. Diese hatten in der vergangenen Woche unter einer Skepsis über das bereits erreichte Bewertungsniveau gelitten.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte rückte ein halbes Prozent vor auf 121.493 Punkte, der S&P kletterte um 0,7 Prozent auf 2450 Stellen. Bereits in Asien und Europa ging es nach oben. Hier stimmte der Wahlsieg des Lagers des reformwilligen neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron die Anleger optimistisch. In Frankfurt hatte der Dax die 12.900-Punkte geknackt und war bis auf wenige Punkte an das vergangene Woche erreichte Allzeithoch herangerückt. Der deutsche Leitindex notierte 1,2 Prozent fester bei 12.903 Zählern.