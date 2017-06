Starke Daten vom US-Arbeitsmarkt haben am Donnerstag zum Handelsstart die Wall Street gestützt. Börsianer zeigten sich erfreut über die monatliche Statistik des Personaldienstleisters ADP. Demnach schuf die Privatwirtschaft im Mai deutlich mehr neue Stellen als erwartet. Mehr Aufschluss über die Verfassung des Jobmarktes gibt am Freitag der Monatsbericht der Regierung, der auch die Stellen im Staatssektor umfasst.

Die Zahlen liefern Investoren wichtige Hinweise auf die künftige Geldpolitik der US-Notenbank (Fed). „Ich glaube, die Fed hat sich schon entschieden“, sagte Marktökonom Peter Cardillo vom Investmenthaus First Standard Financial. „Wenn wir morgen keine ausgesprochen schwachen Beschäftigungsdaten haben, dürfte die Fed im Juni die Zinsen anheben.“ Diese Einschätzung entspricht der allgemeinen Erwartung an den Märkten. Die nächste Zinssitzung ist am 14. Juni.