Die US-Börsen legen am Freitag zum Handelsbeginn zu. Bild: AP

Im November sind in den USA mehr neue Jobs entstanden als von Experten erwartet. Das treibt die US-Börse am Freitag zur Eröffnung an. Die dritte Zinserhöhung durch die Fed in diesem Jahr wird immer wahrscheinlicher.