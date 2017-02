New YorkDie US-Börsen haben ihre Rekordjagd am Donnerstag fortgesetzt. Hintergrund waren steigende Ölpreise nach der Veröffentlichung von Daten des US-Branchenverbands API, denen zufolge die US-Rohöllagerbestände in der vergangenen Woche überraschend zurückgegangen sind. Dies nährte Konjunkturoptimismus und trug zur positiven Grundstimmung bei. Die Wirtschaftspläne des neuen US-Präsidenten Donald Trump sorgen seit Wochen für Auftrieb. Finanzminister Steven Mnuchin kündigte nun die anvisierte Steuerreform noch für die Zeit vor der Sommerpause an.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,2 Prozent im Plus bei 20.814 Punkten und markierte abermals einen neuen Rekord. Der breiter gefasste S&P-500 stieg ebenfalls 0,2 Prozent auf 2367 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq lag nahezu unverändert bei 5862 Stellen.