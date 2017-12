New YorkWenige Minuten nach der Handelseröffnung an der Wall Street verlor der Standardwerteindex Dow Jones 0,1 Prozent und der technologielastige Nasdaq büßte 0,4 Prozent ein. Investoren beurteilten die Aussichten der Technologiewerte zwar weiterhin positiv, sagte Andre Bakhos, Geschäftsführer des Vermögensverwalters Janlyn. Weil die Kurse in den vergangenen Monaten aber überdurchschnittlich gestiegen seien, machten einige Anleger Kasse und schichteten Geld in andere Branchen um. Die Aktien von Apple, Amazon, Microsoft, Facebook und der Google-Mutter Alphabet gaben bis zu 1,9 Prozent nach.