New YorkDie Hoffnung auf eine baldige US-Unternehmenssteuerreform hat die Wall Street am Freitag beflügelt. Präsident Donald Trump hat angekündigt, in Kürze eine „phänomenale“ Erklärung zur Steuerpolitik abzugeben. Das ließ Spekulationen auf einen weltweiten Wirtschaftsboom wieder aufflammen, auch wenn Trump keine Einzelheiten nannte. Dass der Präsident beim Thema Steuern schnell zur Sache kommen wolle, bewege die Investoren, sagte Uriel Cohen von Alpine Global in New York.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag kurz nach Handelsbeginn 0,25 Prozent im Plus bei 20.222 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 kletterte um 0,2 Prozent auf 2312 Zähler. Auch der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,2 Prozent auf 5727 Stellen.