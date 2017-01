US-Anleger haben sich am Donnerstag enttäuscht über den künftigen Präsidenten Donald Trump gezeigt. Er habe bei seiner ersten Pressekonferenz seit seiner Wahl keinerlei Details zu Steuersenkungen oder Ausgaben für die Infrastruktur genannt, hieß es an der Wall Street. Stattdessen habe er sich über Geheimdienste und Medien ausgelassen, die über angeblich kompromittierende Dossiers über ihn berichtet hatten. Die Hoffnung auf ein großangelegtes Konjunkturprogramm hatte die Börsen seit Anfang November in die Höhe getrieben.

Investoren hatten sich Aufschlüsse darüber erhofft, ob der Aufwärtstrend gerechtfertigt ist. Sie richteten nun ihr Augenmarkt auf die am Freitag beginnende Berichtssaison. Drei große Banken - JPMorgan, Bank of America und Wells Fargo - öffnen dann ihre Bücher.