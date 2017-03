New YorkVor allem die Kurse von Finanzaktien haben kurz nach der Eröffnung der US-Börsen nachgegeben. Denn Sorgen nahmen zu, dass Trump auch für andere Projekte keine Mehrheiten bekommen könnte. Der Republikaner hat unter anderem den Abbau von Vorschriften für die Finanzbranche und hohe Investitionen in die US-Infrastruktur angekündigt. Am Freitag aber scheiterte er bei einem zentralen Vorhaben - dem Umbau der Gesundheitsreform seines Vorgängers Barack Obama - an zu wenig Stimmen aus den eigenen Reihen.

Zwar stehen Trumps andere Vorhaben damit Experten zufolge nicht vor dem Aus. „Aber wir sehen, dass die hoffnungsvollen Erwartungen einer negativen Stimmung Platz machen müssen“, sagt Peter Cardillo, Volkswirt bei First Standard Financial.