New YorkAn den US-Börsen haben sich die Anleger zum Handelsstart am Freitag vorsichtig gezeigt. Sinkende Ölpreise drückten auf die Kurse. Zudem herrschte generell Zurückhaltung, weil die Wall Street bislang keine Klarheit über die Steuerpläne von Präsident Donald Trump hat. Auch die Fed-Führungsriege ist sich den Protokollen der jüngsten Sitzung zufolge uneins über die Auswirkungen der geplanten Konjunkturprogramme von US-Präsident Donald Trump. Daher warten Investoren auf Trumps Auftritt vor dem Kongress am Dienstag. Finanzminister Steven Mnuchin hatte am Donnerstag die Erwartungen gedämpft mit der Ankündigung, Auswirkungen der neuen Steuerpolitik auf das Wirtschaftswachstum würden erst ab 2018 spürbar.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte in den ersten Handelsminuten 0,3 Prozent im Minus bei 20750 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 fiel 0,4 Prozent auf 2354 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,5 Prozent auf 5803 Stellen.