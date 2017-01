New YorkUS-Anleger haben sich am Montag zurückgehalten. Die Zuversicht nach der Wahl von US-Präsident Donald Trump bröckelte am ersten vollen Handelstag nach seiner Amtseinführung. Statt dessen setzte Furcht vor einer protektionistischen Handelspolitik ein.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete nahezu unverändert bei 19.823 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 pendelte um seinen Schlusskurs vom Freitag bei 2271 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte leicht um 0,1 Prozent auf 5.564 Stellen zu.