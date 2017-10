New YorkAn der Wall Street hat sich die Rekordrally auch am Mittwoch fortgesetzt. Börsianer verwiesen auf sehr günstige Rahmenbedingungen. „Wir sind an einem Optimalpunkt, an dem die Wirtschaft nicht zu stark und nicht zu schwach wächst“, sagte Chefvolkswirt Scott Brown vom Finanzdienstleister Raymond James. „Die Fed zieht die Zügel an, aber nicht zu schnell, und die Firmenergebnisse legen weiter zu.“

Für den Abend wurde der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed - das sogenannte Beige Book - erwartet. An den Finanzmärkten gilt es als sehr wahrscheinlich, dass die Fed den Leitzins im Dezember trotz der schwachen Inflation weiter anheben wird.