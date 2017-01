New YorkAuch die US-Börsen kommen nicht so recht vom Fleck. Sie folgten den europäischen Vorgaben und tendierten allenfalls fester, ernsthafte Schritte in Richtung 20.000 Punkte unternahm der Dow-Jones-Index am Mittwoch aber nicht. Zuletzt notierte der Weltleitindex mit 10.900 Punkten 0,1 Prozent fester. Sollten die im Laufe des Tages erwarteten Autoabsatzzahlen für 2016 gut ausfallen, könnte der Dow noch näher an die runde Marke heranrücken, die er bislang in seiner Geschichte noch nie übersprungen hat. Der breiter gefasste S&P-500 stieg 0,3 Prozent auf 2265 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte 0,4 Prozent zu auf 5451 Stellen.