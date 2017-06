New YorkDie US-Börsen sind am Mittwoch wenig verändert in den Handel gestartet. Auf die Stimmung drückte der Rückgang der Ölpreise, die seit Jahresbeginn rund 20 Prozent gesunken sind. „Die Märkte richten ihr Augenmerk auf die negativen Folgen niedriger Ölpreise und weniger auf deren Nutzen“, sagte Analyst Peter Cardillo von First Standard Financial.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte in den ersten Minuten knapp 0,1 Prozent höher bei 21.484 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann ebenfalls 0,1 Prozent auf 2440 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg 0,24 Prozent auf 6203 Stellen.