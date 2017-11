New YorkDer Dow-Jones stieg in den Anfangsminuten um 0,7 Prozent auf 23.424 Punkte. Der S&P 500 legte 0,5 Prozent auf 2578 Zähler zu und der Nasdaq 0,8 Prozent auf 6756 Punkte. Die vor Handelsbeginn veröffentlichten Konjunkturdaten unterstützten teils die Kursgewinne. So fiel die Industrieproduktion im Oktober mit einem Plus von 0,9 Prozent höher als erwartet aus. Der Konjunkturindex der Philly-Fed lag im November allerdings etwas niedriger als gedacht.

Wal-Mart stiegen um 6,7 Prozent auf ein Rekordhoch von 95,83 Dollar. Der weltgrößte Einzelhandelskonzern steigerte seinen Umsatz das dreizehnte Quartal in Folge auf vergleichbarer Basis. Auch Cisco lagen mit einem Plus von 6,8 Prozent an der Dow-Spitze. Der Netzwerkausrüster erwartet eine Trendwende beim Umsatz.