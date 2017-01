New YorkDie Furcht vor einem harten Brexit hat die US-Börsen am Dienstag belastet. Die Ankündigung der britischen Premierminister Theresa May eines klaren Bruchs mit der Europäischen Union und eines Abschieds vom EU-Binnenmarkt habe die Anleger zunächst verschreckt, sagten Händler. Etwas ermutigt habe sie aber, dass die Regierung ein finales Brexit-Abkommen dem britischen Parlament zur Abstimmung vorlegen wolle. Dies mache Hoffnung, dass der Schnitt mit der EU und seine wirtschaftlichen Folgen doch nicht so hart ausfallen könnten wie befürchtet.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte fiel in den ersten Minuten 0,3 Prozent auf 19.831 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 gab 0,4 Prozent auf 2265 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,7 Prozent auf 5538 Punkte.