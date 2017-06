New YorkDie US-Börsen sind am Mittwoch mit Kursaufschlägen in den Handel gestartet. Der Ausverkauf bei Technologieaktien sei abgeebbt, sagten Marktteilnehmer. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,5 Prozent im Plus bei 21.423 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 gewann ebenfalls 0,5 Prozent auf 2431 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte 0,3 Prozent auf 6161 Stellen zu. Am Vortag hatten die Technologiewerte die Wall Street noch nach unten gezogen. Investoren hatten sich gesorgt, dass die Bewertungen in dem Sektor zu hoch sein könnten.