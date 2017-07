New York„Die zum größten Teil besser als erwarteten Ergebnisse lassen das Vertrauen der Investoren wachsen“, sagte Peter Cardillo, Chef-Marktstratege bei First Standard Financial. Das wirke sich grundsätzlich positiv aus. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab in den ersten Minuten 0,1 Prozent nach auf 21.623 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 gewann 0,1 Prozent auf 2476 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq trat bei 6397 Punkten auf der Stelle.

Die Aktien von T-Mobile US gewannen drei Prozent. Die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom übertraf im zweiten Quartal die Erwartungen und geht nun gestärkt einer möglichen Konsolidierung des Marktes in den USA entgegen.