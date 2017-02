New YorkDie US-Börsen haben am Donnerstag mit leichten Kursgewinnen eröffnet. „Der Markt ist derzeit unfähig zu einer Rally oder einem Ausverkauf“, sagte Adam Sarhan vom Finanzhaus 50 Parks Investment in Florida. „Das zeigt, dass sich die Anleger in einem Abwartemodus befinden.“ Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag kurz nach Handelsbeginn 0,1 Prozent im Plus bei 20.077 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 kletterte ebenfalls um 0,1 Prozent auf 2298 Zähler. Auch der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,1 Prozent auf 5686 Stellen.

Unter Druck standen die Papiere des Getränkekonzerns Coca-Cola. Dessen Umsatz sank im abgelaufenen Quartal um sechs Prozent und damit bereits das siebte Mal in Folge. Die hohe Inflation in einigen lateinamerikanischen Staaten und der gestiegene Dollar belasten das Geschäft. Die Aktie verlor 1,5 Prozent.