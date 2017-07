New YorkDie US-Börsen sind mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Wegen des bevorstehenden Feiertags dürfte der Handel allerdings mau ausfallen. Die Wall Street schließt bereits um 19.00 Uhr (MESZ). Am Dienstag – dem Unabhängigkeitstag der USA – bleiben die US-Börsen geschlossen.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,4 Prozent im Plus bei 21.443 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 gewann 0,5 Prozent auf 2435 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg 0,3 Prozent auf 6159 Stellen. Bei den Einzelwerten war Tesla gefragt, nachdem der Elektroautobauer angekündigt hat, das Model 3 am 28. Juli an die ersten 30 Kunden zu übergeben. Die Aktie legte 1,6 Prozent zu. Der neue Wagen soll den Weg in die Massenproduktion ebnen.