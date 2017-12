New YorkFür Nervosität an der Wall Street sorgten Berichte über Verletzte bei einer Explosion an einem Busbahnhof in Manhattan, die möglicherweise von einer Rohrbombe ausgelöst wurde. "Wenn so etwas in einer Metropole wie New York passiert, zuckt man natürlich zusammen", sagte ein Händler. Der Dow Jones und der S&P500 pendelten zunächst wenig verändert um ihre Freitagsschlusskurse von 24.329 und 2653 Punkte, der Nasdaq-Composite stieg um 0,3 Prozent auf 6858 Punkte.

Für Gesprächsstoff sorgte vor allem das Debüt des ersten Terminkontraktes auf den Bitcoin, der seit Sonntagabend an der Chicagoer CBOE gehandelt wird. Daneben stand die Sitzung des Offenmarktausschusses der Fed (FOMC) am Mittwoch im Fokus. Überwiegend wird mit einer Zinserhöhung gerechnet. Von dem Begleitkommentar erhoffen sich Anleger Hinweise auf die Zinsentwicklung im nächsten Jahr.