New YorkZwar gilt die dritte Leitzinserhöhung in diesem Jahr als ausgemacht. Doch Investoren erhoffen sich von der Erläuterung des Entscheids am Abend (20.30 MEZ) durch Fed-Chefin Janet Yellen Aufschlüsse über die möglichen Auswirkungen der geplanten US-Steuerreform auf die Wirtschaft. Mit diesem Vorhaben gerät US-Präsident Donald Trump nach der überraschenden Niederlage seiner Republikaner bei der Nachwahl in Alabama unter Zeitdruck. Mit dem Sieg des Demokraten Doug Jones schmilzt der Vorsprung der Republikaner im Senat auf einen Sitz. Der Kongress und Senat würden nun aufs Tempo drücken, um die Pläne durchzubekommen, sagte Marktstratege Peter Cardillo von First Standard Financial.