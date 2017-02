New YorkNach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump bleibt die Fed in Wartestellung und hält sich über das Tempo künftiger Zinserhöhungen bedeckt. Sie lässt den Leitzins vorerst in einer Spanne zwischen 0,5 und 0,75 Prozent. Die von der Politik unabhängige Notenbank will offenbar abwarten, in welche Richtung Trump die Wirtschaft lenkt und wie sich die Ankündigungen zum eingeschränkten Freihandel auswirken.

„Die Fed ist besorgt darüber, dass das Auflösen von Handelsverträgen sehr negativ für die Wirtschaft sein könnte“, sagte Analyst Peter Cardillo vom Finanzdienstleister First Standard Financial. Gute Unternehmensdaten würden überschattet davon, dass „Investoren erst einmal abwarten.“