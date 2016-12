New YorkDer Dow-Jones-Index der Standardwerte startete den Handel am Mittwoch mit einem Plus von 0,1 Prozent auf 19.971 Punkte und nahm einen neuen Anlauf auf die noch nie erreichte psychologisch wichtige Marke von 20.000 Zählern. Am Dienstag war der Index zeitweise nur 20 Punkte davon entfernt gewesen. "Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Marke geknackt wird", sagte ein Aktienhändler. Allerdings fehle derzeit die breite Masse an Investoren, um größere Kursbewegungen zu erzielen. Wie auch in Europa werde zwischen Weihnachten und dem Jahresende nur etwa die Hälfte dessen gehandelt, was an einem durchschnittlichen Handelstag umgeschlagen werde.

Der breiter gefasste S&P-500 legte 0,1 Prozent auf 2270 Zähler zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq, der am Dienstag auf ein neues Rekordhoch geklettert war, gewann 0,2 Prozent auf 5498 Punkte.