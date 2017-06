New YorkEnttäuschende Arbeitsmarktdaten haben die Wall Street am Freitag zum Handelsbeginn gebremst. In der weltgrößten Volkswirtschaft entstanden im Mai weniger Stellen als von Volkswirten prognostiziert, wie aus Zahlen der Regierung hervorgeht. Damit wurden viele Anleger auf dem falschen Fuß erwischt. Denn die am Donnerstag vorgelegten monatlichen Jobdaten des Personaldienstleisters ADP zur Privatwirtschaft waren besser ausgefallen als erwartet.

Eine Arbeitslosenquote auf einem 16-Jahres-Tief von 4,3 Prozent sorgte jedoch dafür, dass die Anleger weiter auf eine anziehende Weltwirtschaft setzten. „Der größten Volkswirtschaft der Welt geht es also nach wie vor gut, Konjunktursorgen sind fehl am Platz“, sagte VP-Bank-Ökonom Thomas Gitzel.