Die US-Börsen sind kaum verändert in die Woche gestartet und bewegen sich damit weiterhin in der Nähe ihrer zuletzt erzielten Rekordwerte. Vor allem Apple drückte mit Kursverlusten von knapp einem Prozent auf die Stimmung. Der iPhone-Hersteller wurde vom Broker Pacific Crest heruntergestuft. Apple könnte bei einer fünftägigen Entwicklerkonferenz diese Woche neue Produkte vorstellen.

Auch der Anschlag in London sorgte dafür, dass es keine großen Kurssprünge an der Wall Street gab. Zudem konnten Konjunkturdaten keine Impulse geben. So wuchsen die US-Dienstleister im Mai langsamer und die Industrie sammelte im April weniger Aufträge ein.