New YorkNach dem Feiertag zu Wochenbeginn und dem geringen Aktienumsatz am Dienstag kämen die Märkte nun wieder auf Betriebstemperatur, sagte Andre Bakhos, Geschäftsführer bei Janlyn Capital. „Und deshalb könnten wir eine Rückkehr zu den kräftigen Käufen sehen, wie es sie schon in der Vorwoche gab.“

Bei den Einzelwerten gaben Papiere von Michael Kors 7,5 Prozent nach. Der Luxusmoden-Hersteller ist in die roten Zahlen gerutscht und will bis zu 125 seiner weltweit 860 Filialen schließen.

Öl verbilligte sich um knapp drei Prozent, was zu Kursverlusten bei Energie-Aktien wie Exxon führte. Hintergrund ist der Anstieg der Ölproduktion in Libyen. Dieser schürt Sorgen, die Opec -Einigung auf eine Verlängerung der Förderbremse könne von Ländern unterlaufen werden, die nicht zu dem Teilnehmerkreis gehören.

Amazon verteuerten sich um weitere 0,4 Prozent. Am Dienstag hatten die Papiere erstmals in ihrer Geschichte die Marke von 1000 Dollar übersprungen. Google stehen kurz vor dieser Schwelle. Die Anteilsscheine notierten 0,2 Prozent im Plus bei 998,25 Dollar. Gemessen am Börsenwert liegt der Internet-Konzern aber deutlich vor dem Online-Händler.