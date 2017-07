New YorkDie Äußerungen von Notenbank-Chefin Janet Yellen vom Mittwoch zur Geldpolitik in den USA trieben weiter die Kurse der dortigen Aktienmärkte weiter an. Yellen hatte im Kongress angedeutet, angesichts solider Konjunktur den Kurs behutsamer Zinserhöhungen fortzusetzen. Ihre Rede habe nach einer lockeren Geldpolitik geklungen, sagte Analyst Naeem Aslam vom Broker Think Markets UK. Sie habe keine Hinweise auf aggressive Zinserhöhungen oder einen festen Plan zum Abbau der im Zuge der Finanzkrise aufgeblähten Notenbank-Bilanz enthalten.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte, der am Mittwoch auf ein neues Allzeithoch geklettert war, stieg in den ersten Handelsminuten um 0,1 Prozent auf 21.587 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 legte ebenfalls 0,1 Prozent auf 2446 Zähler zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,2 Prozent auf 6270 Punkte.