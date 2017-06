New YorkDie US-Börsen sind am Mittwoch mit leichten Gewinnen in den Handel gestartet. Marktteilnehmer sagten, Investoren würden vor wichtigen Weichenstellungen am Donnerstag aber keine größeren Wetten eingehen wollen. „Es ist die Ruhe vor dem Sturm“, erläuterte Scott Brown, Chefökonom beim Finanzdienstleister Raymond James. Am Donnerstag wird in Großbritannien ein neues Parlament gewählt, zudem könnte die Europäische Zentralbank einen ersten Mini-Schritt Richtung geldpolitischer Wende wagen, und in den USA wird der von Präsident Donald Trump geschasste FBI-Chef James Comey aussagen.

Der Dow-Jones-Index mit den US-Standardwerten stieg um 0,1 Prozent auf 21.153 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 kletterte ähnlich stark auf 2431 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,26 Prozent auf 6291 Stellen.