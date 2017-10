New YorkDie US-Börsen sind am Montag mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. „Der Markt will weiter optimistisch sein“, sagte Robert Pavlik, Chef-Anlagestratege beim Vermögensverwalter Boston Private Wealth. Starke Quartalsbilanzen könnten grundsätzlich ein guter Grund sein, um Gewinne mitzunehmen. „Das ist aber nichts, was langfristig ausgerichtete Investoren beunruhigen sollte.“ Die große Mehrheit der Firmen hat bislang mit ihren Bilanz für das Sommerquartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. In den nächsten Tagen werden zahlreiche weitere Ergebnisse erwartet.