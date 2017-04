New YorkAngesichts der politischen Konflikte in Syrien und Nordkorea sowie der anstehenden Bilanzsaison haben die US-Börsen am Dienstag kaum verändert eröffnet. Diese Lage veranlasse Investoren eher dazu, sich zurückzuhalten und in sichere Häfen wie Gold oder Staatsanleihen zurückzuziehen, sagte Chef-Marktanlyst Peter Cardillo vom Broker First Standard Financial. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,1 Prozent im Minus bei 20.645 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 fiel 0,2 Prozent auf 2.353 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,1 Prozent auf 5.876 Stellen.