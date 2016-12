New YorkDie Wall Street ist am letzten Börsentag des Jahres nahezu unverändert in den Handel gestartet. Mit minus 0,1 Prozent fiel der Dow-Jones-Index am Freitag zunächst auf 19.821 Zähler. Das Standardwerte-Barometer bleibt damit noch ein gutes Stück von der psychologisch wichtigen 20.000er Marke entfernt, die die Investoren seit Wochen dicht vor Augen haben.

Der breiter gefasste S&P-500 verlor in den ersten Handelsminuten 0,01 Prozent auf 2248 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq büßte 0,08 Prozent auf 5428 Stellen ein.