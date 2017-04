New YorkUngeachtet schwacher US-Konjunkturdaten und Spannungen mit Nordkorea haben die US-Börsen am Montag zur Eröffnung leichte Kursgewinne verzeichnet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,3 Prozent fester bei 20.523 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 gewann 0,3 Prozent auf 2.335 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 0,3 Prozent auf 5.822 Stellen. Für Unterstützung sorgten Aufschläge bei Technologie- und Finanzwerten.

An den Anlegern prallten die US-Konjunkturdaten der vergangenen Tage ab. Der am Montag veröffentlichte Index der New Yorker Fed für das verarbeitende Gewerbe stieg im April mit 5,20 Punkten überraschend schwach. Von Reuters befragte Analysten hatten mit einem Plus von 15,00 Punkten gerechnet. Die US-Einzelhandelsumsätze, die am Freitag bekanntgegeben wurden, sanken im März den zweiten Monat in Folge. Zudem fielen die Verbraucherpreise erstmals seit 13 Monaten im Vergleich zum Vormonat. Am Karfreitag waren die US-Märkte geschlossen.